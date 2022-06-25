25 Haziran 2022, Cumartesi
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Antalya'da intihar girişimi! Çekirdekle izlediler
Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Yusuf K., ailevi probleri nedeniyle bir AVM'nin 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. O sırada parkta olanlar korkutucu olayı çekirdek yiyerek izledi.