Antalya’da ‘insanlık ölmüş’ dedirten olay: Patron, işçisini aracı kirlenmesin bagaja götürdü

Antalya’da inşaat şirketi sahibi olduğu öne sürülen bir şahıs, ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi arabasının içine almayıp bagajda taşıdı. Durumu tanık olanlar ise insanlık dışı olaya oldukça tepki gösterdi.

Yürekleri sızlatan olay geçen günlerde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan vicdansız bir şirket sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı fakat numarası küçük geldi.

İŞÇİNİN BAGAJDAN ÇIKTIĞINI GÖRENLER ŞOKE OLDU

Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi. Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı.

TERKAR BAGAJA BİNDİ

Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.

YÜREK SIZLATAN ANLAR KAMERADA

Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.