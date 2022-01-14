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Antalya’da ‘insanlık ölmüş’ dedirten olay: Patron, işçisini aracı kirlenmesin bagaja götürdü
Yürekleri sızlatan olay geçen günlerde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan vicdansız bir şirket sahibi, inşaatta çalışan işçiye iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı fakat numarası küçük geldi.
İŞÇİNİN BAGAJDAN ÇIKTIĞINI GÖRENLER ŞOKE OLDU
Bunun üzerine patron, işçiyi mağazaya götürmek istedi. Yapı marketin önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı.
TERKAR BAGAJA BİNDİ
Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi, tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı.
YÜREK SIZLATAN ANLAR KAMERADA
Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise, işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti.