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Antalya'da inşaat alanında yangın: 6 konteyner kül oldu, 600 bin TL zarar oluştu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 16:09
Antalya'da bir inşaat alanında işçilerin kullandığı konteynerlerde yangın çıkması sonucu 6 konteyner tamamen küle döndü ve 600 bin TL maddi zarar oluştu. Yangın sırasında gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar çevrede paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
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