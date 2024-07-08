Antalya'da inşaat alanında yangın: 6 konteyner kül oldu, 600 bin TL zarar oluştu

Antalya'da bir inşaat alanında işçilerin kullandığı konteynerlerde yangın çıkması sonucu 6 konteyner tamamen küle döndü ve 600 bin TL maddi zarar oluştu. Yangın sırasında gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar çevrede paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.