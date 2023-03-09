09 Mart 2023, Perşembe
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Antalya’da ilk başvuru yapan EYT’lilerin maaşları bağlandı
EYT düzenlemesi çerçevesinde emekli olmaya hak kazanan vatandaşlardan şuana kadar 29 bin kişi başvuruda bulundu. İlk başvuruda bulunup emeklilik aylıkları bağlanan 50 kişiye ilk maaş döküm belgeleri Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte verildi.