27 Ağustos 2023, Pazar
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Antalya'da husumetliler çatıştı, kalbine mermi isabet eden esnaf ağır yaralandı; olay kamerada
Antalya'da husumetliler Fatih U. ile Burak A. arasında çıkan silahlı çatışmada mermilerden biri dükkanının önünde oturan spotçu Erhan Subaşı'nın (52) kalbine isabet etti. Ağır yaralanan Subaşı hastaneye kaldırılırken, çatışma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.