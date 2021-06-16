16 Haziran 2021, Çarşamba
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Antalya’da hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanağın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Devasa hortum, kameralara yansıdı. Hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı.
O anlar, tatilciler ve mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kısa süreli paniğe neden olan hortum karaya ulaşmadan, kayboldu.