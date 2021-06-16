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Antalya’da hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı

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Giriş: 16.06.2021 10:33
Güncelleme:16.06.2021 10:34
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanağın ardından deniz üzerinde hortum oluştu. Devasa hortum, kameralara yansıdı. Hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı.

O anlar, tatilciler ve mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kısa süreli paniğe neden olan hortum karaya ulaşmadan, kayboldu.

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