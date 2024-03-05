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Antalya'da hortum anı! Tarım alanları zarar gördü

İHA
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Giriş: 05.03.2024 21:05
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum tarım alanlarına zarar verdi, evlerin güneş panellerini yerinden söktü. Bir aracın üzerine düşen güneş paneli sebebiyle araçta bulunan bir çocuk hafif yaralandı.
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