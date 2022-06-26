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Antalya’da havada panik anları! Tekneye bağlı ipi kopan paraşüt metrelerce yüksekte sürüklendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2022 18:29
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneye bağlı paraşütün ipinin kopması sonucu boşalan paraşüt havada sürüklendi. Korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Paraşüt yüzlerce metre ilerde elektrik tellerine takıldı. Hafif yaralanan tatilci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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