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Antalya’da havada panik anları! Tekneye bağlı ipi kopan paraşüt metrelerce yüksekte sürüklendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneye bağlı paraşütün ipinin kopması sonucu boşalan paraşüt havada sürüklendi. Korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Paraşüt yüzlerce metre ilerde elektrik tellerine takıldı. Hafif yaralanan tatilci ambulansla hastaneye kaldırıldı.