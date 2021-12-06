Antalya’da genç kızın Tral balığı sevinci: “ İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk”

Antalya’nın Lara bölgesinde denizde olta ile balık yakalamaya çalışan gençler, heyecanlı anlar yaşadı. Denizden yaklaşık 3-4 kilogram ağırlığında Tral balığı yakalayan gençlerin sevinçten çığlık atarak, “Ooo inanamıyorum. Kocaman balık tuttuk. Götürme götürme” sözleri izleyenleri gülümsetti. Öte yandan tral balığının etinin lezzetli olduğu ve daha çok sürüler halinde dolaştığı öğrenildi.

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