Antalya’da genç kız ‘Beni kurtarın’ diyerek camdan atladı! İfadeleri kan dondurdu

Antalya’da kaçırılıp rehin alındığını iddia eden 19 yaşındaki genç kız, binanın camından kendini boşluğa bıraktı. Önce park halindeki bir araca, akabinde beton zemine düşen genç kız yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Düşmenin kıvranan genç kız, “Yardım edin ben kaçırıldım. Kamerayla görüntüleri alıp, aileleriyle tehdit ettiler.” dedi.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerindeki 8 katlı bir binanın 1'inci katındaki evde meydana geldi. 19 yaşındaki Şirin N. E.'nin camda olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbarın akabinde olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Şirin N.E. emniyet güçlerinin ve etraftakilerin ikna gayretlerine aldırış etmeyip, zorla tutulduğunu iddia ederek 10 metre yüksekliğindeki dairenin penceresinden kendini aşağıya bıraktı. Genç kız önce aşağıda park halindeki araca, akabinde beton zemine düştü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

"BENİ SATMAYA ÇALIŞTILAR"



Acı içerisinde yerde kıvranan genç kız, çeşitli iddialarda bulundu. Şirin N.E., rehin alınıp zorla tutulduğunu ileri sürerek, "Yardım edin ben kaçırıldım. Beni kaçırıp rehin aldılar, İran'dan geldiler. Bunlar örgüt. Beni satmaya çalıştılar. Hayatım boyunca böyle şeyler hep başıma geldi. Olayın bu kadar ciddi olduğunun farkına varamamıştım. Kamerayla görüntüleri alıp, aileleriyle tehdit ettiler. Ben bunları hak etmedim. Çocukluğumdan bu yana eziyet çekiyorum. Demek ki kadınlar bazı şeyleri düşünüyor ama susuyor. Her şeyi öğrendim. Kızlar korkuyor. Olay çok ciddi. Ölsem daha iyiydi. Ben onunla beraber olmak istemedim" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan Şirin N.E., tedavisi yapılmak üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'ÖLMEK İSTİYORUM' DİYE BAĞIRIYORDU

Genç kızı düşerken cep telefonuyla görüntüleyen Şahin İyidilli, "Mutfakta oturuyordum. Sesler gelmeye başladı. Hemen pencereye çıktım. Kadın pencerede 'Ölmek istiyorum' diye bağırıyordu. Kaçırıldığını iddia etti. 2 dakika geçmeden direk atladı" dedi.



"ÖNCE ARABANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ, ARDINDAN YERE"

Görgü tanıklarından Yılmaz Aktaş da, genç kızı ikna etmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirterek, "Kendinin burada alıkonulduğunu söylüyordu. Yukarıdan kendisini alıkoyan şahısların pasaportunu attı. Baya bir ısrar ettik. Polisler geldi, onların polis olduğuna inanmadı. Korktuğundan atladı sanırım. Kendisine işkence yapıldığını söyledi. Önce arabanın üstüne düştü, ardından yere" diye konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.