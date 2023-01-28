Antalya'da fırtına etkili oluyor! Kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

Antalya ve çevresinde hızı yer yer 90 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına etkili oluyor. Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Aksu ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısı çöktü. Bölgeden son detayları A Haber ekibinden Elif Uzunoğlu aktardı.

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