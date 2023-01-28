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Antalya'da fırtına etkili oluyor! Kapalı pazar yerinin çatısı çöktü

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 10:08
Antalya ve çevresinde hızı yer yer 90 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına etkili oluyor. Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Aksu ilçesinde kapalı pazar yerinin çatısı çöktü. Bölgeden son detayları A Haber ekibinden Elif Uzunoğlu aktardı.
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