Antalya’da fırtına etkili oluyor! A Haber muhabiri ayakta durmakta ve konuşmakta zorlandı

Son dakika haberi... Şiddetli fırtına Akdeniz'de etkili olmaya başladı. Ağaçlar devrildi, sağanak nedeniyle yollar göle döndü. A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu o noktadan detayları aktardı. Uzunoğlu, hava şartlarından dolayı konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çekti.

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