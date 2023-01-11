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Antalya’da fırtına etkili oluyor! A Haber muhabiri ayakta durmakta ve konuşmakta zorlandı

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 12:55
Son dakika haberi... Şiddetli fırtına Akdeniz'de etkili olmaya başladı. Ağaçlar devrildi, sağanak nedeniyle yollar göle döndü. A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu o noktadan detayları aktardı. Uzunoğlu, hava şartlarından dolayı konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çekti.
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