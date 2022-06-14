14 Haziran 2022, Salı
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Antalya'da feci motosiklet kazası! Kopan dili 25 metre uzağa fırladı
Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki sürücü Yakup Yıldız ile arkasında oturan arkadaşı Sude Özkardeş (16) ve çarptığı yaya Fevzican Derin (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatının kaybedenlerin birinin kopan dili 25 metre uzağa fırladığı belirlendi.