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Antalya'da feci kaza! Otel servisi ile otomobil çarpıştı | Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 10.04.2024 14:26
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis aracı, meydana gelen kazada otomobille çarpışarak devrildi. 29 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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