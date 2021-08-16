Antalya'da feci kaza! Camdan fırlayan çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da 13 yaşındaki N.K.T.'nin ailesinden izinsiz aldığı otomobille şehir turuna çıkarken, refüje çarpıp takla attı. Bu sırada yan koltukta oturan 15 yaşındaki Bedirhan Şirazi aracın penceresinden yola savruldu. Otomobilde Şirazi'nin üzerine düştü. Talihsiz çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.