Antalya’da evladı annesini bıçakladı! Yaralı kadını sığındığı markette polis kurtardı

Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir genç annesini evde bıçakla yaraladı. Anne Ülkü T. can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Saldırgan genç annesinin peşinden gelerek yine bıçaklamak istedi. O sırada tesadüfen aynı markette izinli polis memuru olayı görüp genci etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.