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Antalya’da evladı annesini bıçakladı! Yaralı kadını sığındığı markette polis kurtardı

İHA
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Giriş: 20.01.2023 10:04
Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir genç annesini evde bıçakla yaraladı. Anne Ülkü T. can havliyle sokağa çıkarak bir markete sığındı. Saldırgan genç annesinin peşinden gelerek yine bıçaklamak istedi. O sırada tesadüfen aynı markette izinli polis memuru olayı görüp genci etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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