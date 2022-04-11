11 Nisan 2022, Pazartesi
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Antalya'da evin deposunda korkunç anlar! Gözüne kestirip böyle saldırdı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir evin depo kısmına gelen tilkinin, tavuğa saldırma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tilki, kısa sürede yakaladığı tavuğu telef edip depodan ayrıldı.