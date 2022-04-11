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Antalya'da evin deposunda korkunç anlar! Gözüne kestirip böyle saldırdı

İHA
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Giriş: 11.04.2022 11:37
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir evin depo kısmına gelen tilkinin, tavuğa saldırma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tilki, kısa sürede yakaladığı tavuğu telef edip depodan ayrıldı.
Gözüne kestirip aniden saldırdı GÖZÜNE KESTİRİP ANİDEN SALDIRDI

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Gözüne kestirip böyle saldırdı
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