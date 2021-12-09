Antalya'da evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip böyle bıçakladı

Konya'da yaşayan Tunahan M., birkaç kez evini terk eden ve sonra geri dönen karısı Nuran M.'yi takip ederek geldiği Antalya'nın Manavgat ilçesi Side beldesinde sokak ortasında defalarca kez bıçakladı. Kıskançlık nedeniyle yaşanan olayın ardından Tunahan M. jandarma tarafından yakalanırken, ağır yaralanan Nuran M. hastaneye sevk edildi.

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Olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alınan Tunahan M.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Adliyede savcıya ifade verdikten sonra yeniden jandarma karakoluna götürülen Tunahan M.'nin bir yakını, "Hep kadınlar haklı. Nerede erkek hakları" diye konuştu.Edinilen bilgiye göre, Konya'da ikamet eden Tunahan M., evden kaçan eşi Nuran M.'yi takip ederek Side'ye geldi. Karısını Side Bulvarı'nda bir erkekle yürürken gören Tunahan M., bir anda karşılarına çıkarak eşini bıçaklamaya başladı. Eşini bırakıp kaçmaya başlayan Tunahan M. eşinin yanındaki kişiyi yakalayamayınca geriye dönüp eşini bıçaklamaya devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Tunahan M. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, bıçaklanan Nuran M. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Nuran M. kaldırıldığı hastaneden Antalya'ya sevk edildi.