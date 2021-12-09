09 Aralık 2021, Perşembe
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Antalya'da etkili kar yağışı! Kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki birçok il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yolun trafiğe açık tutulmasını sağlanıyor. A Haber muhabiri İbrahim Doğan bölgeden son durumu aktardı.