08 Aralık 2021, Çarşamba
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Antalya'da etkili kar yağışı! Antalya-Konya Karayolu’nda kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya-Konya Karayolu’nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar kürüme ve tuzlama çalışması yapılarak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlanıyor. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, uzun araçlar ise trafikte aksamalar meydana getirdi.