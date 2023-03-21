Antalya’da eski ortak cinayeti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu: Ciğerimi yaktı benim

Antalya'da eski ortağı Zehra Çatal’ın iş yerine gelen adam, adeta dehşet saçtı. Çatal’a tabanca ile kurşun yağdırarak öldüren adam kaçarken, olay yerine gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir kadının yere oturup "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürek yaktı.