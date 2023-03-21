21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya’da eski ortak cinayeti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu: Ciğerimi yaktı benim

Antalya’da eski ortak cinayeti! Yakınları gözyaşlarına boğuldu: Ciğerimi yaktı benim

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2023 10:20
Antalya'da eski ortağı Zehra Çatal’ın iş yerine gelen adam, adeta dehşet saçtı. Çatal’a tabanca ile kurşun yağdırarak öldüren adam kaçarken, olay yerine gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir kadının yere oturup "Ciğerimi yaktı benim" diyerek ağlaması yürek yaktı.
Eski ortak dehşet saçtı!
Eski ortak dehşet saçtı!
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan’a hazırlanıyor
Galatasaray’dan bomba transfer hamlesi
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi
42 bin 500 yeni personel alımı
42 bin 500 yeni personel alımı
Gasbetmeye çalışırken tuzağa düştüler!
Gasbetmeye çalışırken tuzağa düştüler!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul’da sabah trafiği
Avını yerken böyle görüntülendi
Avını yerken böyle görüntülendi
Enkazın içinde anılar kaldı
Enkazın içinde anılar kaldı
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu
Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu
Hamile hemşirenin cansız bedeni bulundu!
Hamile hemşirenin cansız bedeni bulundu!
28 Şubat zihniyeti hala aktif!
28 Şubat zihniyeti hala aktif!
Daha Fazla Video Göster