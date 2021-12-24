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Antalya’da eşini trafik kazasında kaybeden adam kahroldu! Haykırışları yürek sızlattı

İHA
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Giriş: 24.12.2021 15:49
Antalya'da geri geri giden şoförün aracının altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Kötü haberi alan kadının eşi gözyaşları içinde cenazeye sarılarak, "Ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Allah'ınızı severseniz, ne olursunuz yüzüne bir bakayım. Yalvarırım, ne olursunuz" ifadeleriyle gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza ardından, "Ben ne yaptım, hayatım bitti" diyerek gözyaşı döken şoför ise adliyeye sevk edildi.
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