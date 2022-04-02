02 Nisan 2022, Cumartesi
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Antalya'da "erkek arkadaşımla görüştün" kavgası! Tekme tokat dövülen Şenız Gülpınar konuştu: Can güvenliğim yok
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, erkek arkadaşıyla görüştüğü iddiasıyla K.E. ve arkadaşları tarafından tekme tokat dövülen Şenız Gülpınar (21), şüphelilerin serbest kaldıktan sonra kendisini tehdit ettiklerini belirterek, “Uzaklaştırma kararı da verilmedi. Can güvenliğim yok" dedi.