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16.12.2019

Antalya'da elektrikli bisiklet ile fuhuş servisi: 12 gözaltı |Video izle

Antalya'da fuhuş yapıldığı belirlenen ev ve otellere yapılan baskında yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin kadınları müşteriye bazen elektrikli bisikletle götürdükleri belirlendi. ‘Pastayı kestiniz mi, pasta hazır mı?’ şifreleriyle haberleştikleri belirlendi.

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 10 kadın ile onları fuhşa aracı oldukları iddia edilen toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları bazen 3 tekerli elektrikli bisikletle müşteriye götürdüğü ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçede fuhuş yaptıklarını belirledikleri 20'ye yakın adrese eş zamanlı baskın yaptı. Fuhuş merkezine çevrilen ev, otel ve pansiyona yapılan operasyonda aralarında 1 Kırgızistan, 5 Özbekistan, 3 Türkmenistan, 1 Faslı olmak üzere 10 kadın gözaltına alındı. Soruşturmasını derinleştiren ekipler kadınları fuhşa yönlendiren A. K, B. P, N. P, A. K,M. V, C. Ç, İ. A, A. E, A. K, Y. S, B. K, C. A'yı da gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda çok sayıda çetele, bilgisayar ve cep telefonunu, suçtan elde edilen gelir olarak nitelendirilen 15 bin lira, 5000 avro, 5500 dolara el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, mağdur kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

"ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE SERVİS"
Şüphelilerin kadınları Pazar alışverişi adı altında 3 tekerlekli elektrikli bisikletle müşteriye götürdükleri öğrenildi. Telefon görüşmeleri ve yazışmalarda ise şüpheli ve müşterinin, 'Pastayı kestiniz mi, pasta hazır mı?' gibi şifreler kullandıkları belirlendi.

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