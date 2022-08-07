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Antalya'da domuz sürüsü ile köpekler karşı karşıya geldi! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 07.08.2022 15:49
Son dakika haberi... Antalya’nın Kaş ilçesinde yerleşim alanlarına inen yaban domuzu sürüsü ile mahalledeki köpekler arasında yaşanan kovalamaca anları kameraya yansıdı.
Domuz sürüsü ile köpekler karşı karşıya DOMUZ SÜRÜSÜ İLE KÖPEKLER KARŞI KARŞIYA

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Domuz sürüsü ile köpekler karşı karşıya
Domuz sürüsü ile köpekler karşı karşıya
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