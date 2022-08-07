07 Ağustos 2022, Pazar
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Antalya'da domuz sürüsü ile köpekler karşı karşıya geldi! O anlar kamerada
Son dakika haberi... Antalya’nın Kaş ilçesinde yerleşim alanlarına inen yaban domuzu sürüsü ile mahalledeki köpekler arasında yaşanan kovalamaca anları kameraya yansıdı.