Antalya’da domuz saldıran avcı ölümün kıyısından döndü! Feci anlar kamerada

Antalya’nın Korkuteli’de domuz avlamaya çıkan bir şahıs, hedef belirlediği domuzun saldırısı ile ölümle burun buruna geldi. Avcının imdadına arkadaşları yetişirken, domuz kaçtı. Feci anlar saniye saniye kaydedildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Göçerler Mahallesi'nde bir grup arkadaş, kar yağışının akabinde domuz avlamaya çıktı.

AVA GİDERKEN AV OLDU

Bir süre sonra bir domuz gören gruptan bir kişi vurmak istediği sırada domuz kendisine doğru koştu.

"KENDİNİ KURTAR"

Avcının arkadaşları adamı uyararak, "Bak geliyor, bak geliyor senden taraf. Kendini kurtar" diye bağırdı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaçmaya çalışan avcı, domuzun darbesi ile adeta ölümden döndü. Olayda yaralanan adamın yardımına arkadaşları koşarken, domuz ise kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise bir başka avcı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın domuza doğru nişan aldığı ve bu sırada domuzun koşarak kendisine vurup kaçtığı görüldü.