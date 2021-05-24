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Antalya'da denizde cesedi bulunan kadının kocası ve kızı yıkıldı

İHA
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Giriş: 24.05.2021 11:55
Güncelleme:24.05.2021 12:05
Antalya’da denizin yaklaşık 50 metre açığında bir kadın cesedine rastlandı. Talihsiz kadının eşi ve kızı, cenazeyi görünce yıkıldı. Eşini teşhis eden adam, " Hayır hayır, neden neden oy oy" diye fenalık geçirdi. Necla Özkan'ın kızı ise, "Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. Baba annem gitmesin" diyerek feryat etti.
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