Antalya'da denizde cesedi bulunan kadının kocası ve kızı yıkıldı

Antalya’da denizin yaklaşık 50 metre açığında bir kadın cesedine rastlandı. Talihsiz kadının eşi ve kızı, cenazeyi görünce yıkıldı. Eşini teşhis eden adam, " Hayır hayır, neden neden oy oy" diye fenalık geçirdi. Necla Özkan'ın kızı ise, "Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. Baba annem gitmesin" diyerek feryat etti.