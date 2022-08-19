19 Ağustos 2022, Cuma
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Antalya’da dehşete düşüren olay! 2 yaşındaki bebeğini katletti “İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu” dedi
Antalya'da, 2 yaşındaki kızını öldüren 25 yaşındaki Mersiye Gök, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargı karşısına çıktı. Hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, "İçimde sürekli başka birisi vardı. İçimdeki insan geldi, kızımın hayatına sebep oldu" dedi.