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Antalya’da dağ sümbülleri çiçek açtı! Koparmanın cezası 2 milyon TL

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 16:02
Güncelleme:20.02.2024 16:28
Antalya'nın Kemer ilçesinde endemik dağ sümbülleri doğayı süsledi. Erken çiçek açan dağ sümbüllerini koparmanın cezası 2 milyon liraya kadar çıkıyor. A Haber muhabiri Hakan Gürkan detayları aktardı.
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Koparmanın cezası 2 milyon TL
Koparmanın cezası 2 milyon TL
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