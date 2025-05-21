Antalya’da ciple iş makinesi çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde Kemal D. idaresindeki 06 BC 8413 plakalı otomobil, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 001 33320 plakalı kepçeyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Güllü D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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