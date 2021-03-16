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Antalya'da cinnet getiren zanlı anne baba ve ablasını öldürüp intihar etti | Peki katliamın sebebi neydi?

A Haber
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Giriş: 16.03.2021 19:17
Güncelleme:16.03.2021 19:19
Antalya Muratpaşa'da aile katliamı yaşandı. Aynı aileden 4 kişinin lüks bir villada cansız bedeni bulundu. Anne, baba ve ablasını silahla öldüren bir kişinin aynı silahla canına kıydığı belirlendi. Peki aile katliamı neden ve nasıl yaşandı? Ayrıntılar A Haber muhabiri Yasin Anzerli anlattı.

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