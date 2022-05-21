21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Antalya'da cinnet getiren Ukraynalı baba dehşeti: 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Ukrayna’da yaşanan savaştan kaçarak Antalya’nın Alanya ilçesine yerleşen baba, cinnet getirerek 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Şahıs, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.