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Antalya'da cinnet getiren Ukraynalı baba dehşeti: 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

DHA
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Giriş: 21.05.2022 12:55
Ukrayna’da yaşanan savaştan kaçarak Antalya’nın Alanya ilçesine yerleşen baba, cinnet getirerek 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Şahıs, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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