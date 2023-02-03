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Antalya’da cinayet: 3 ölü! Borç ödeme bahanesiyle kanlı pusu

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 09:01
Antalya'da bir araçta silahla vurulmuş halde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Katliamın kumar borcu nedeniyle yaşandığı belirlendi. Katil zanlısı kurulan özel ekiple yakalandı.
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