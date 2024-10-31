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Antalya'da çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

Antalya'da çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 13:03
Antalya'da birlikte yaşadığı sevgilisini ormanlık alanda öldürdükten sonra, sevgilisinin 8 yaşındaki oğlunu da evde boğarak öldüren cinayet zanlısı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Cumhuriyet savcısı sanık hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme', ‘Suçu gizleme' ‘Delilleri yok etme' suçlarından indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti. İddianamedeki detaylar ise adeta kan dondurdu.
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