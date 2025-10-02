02 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 02.10.2025 17:20
Antalya’da polis ekiplerinin 5 aylık çalışmaları sonucu ‘change’ araçlara yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 2’sine adli kontrol kararı uygulandı.
