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Antalya'da çevre felaketi! Dereye atılan çöpler balıkları öldürüyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 23.07.2022 11:22
'Konyaaltı Sahili’nden denize akan derelere atılan çöpler balıkları öldürüyor. Detayları A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu ve konuğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu aktardı.
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