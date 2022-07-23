23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Antalya'da çevre felaketi! Dereye atılan çöpler balıkları öldürüyor
'Konyaaltı Sahili’nden denize akan derelere atılan çöpler balıkları öldürüyor. Detayları A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu ve konuğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu aktardı.