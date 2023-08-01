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Antalya'da can pazarı! Alkollü İngiliz dehşet yaşattı: 9 turist yaralandı

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Giriş: 01.08.2023 15:32
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 İngiliz turist ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsünün 2,69 promil alkollü olduğu belirlendi.
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