Antalya'da can pazarı! Alkollü İngiliz dehşet yaşattı: 9 turist yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 İngiliz turist ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsünün 2,69 promil alkollü olduğu belirlendi.