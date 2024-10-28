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Antalya’da cam yüklü kamyonet alev alev yandı

Antalya’da cam yüklü kamyonet alev alev yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:26
Antalya’da sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patlayan ve alev alan kamyonet vatandaşlara büyük panik yaşattı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yakın iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
Antalya’da cam yüklü kamyonet alev alev yandı
Antalya’da cam yüklü kamyonet alev alev yandı
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