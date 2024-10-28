28 Ekim 2024, Pazartesi
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Antalya’da cam yüklü kamyonet alev alev yandı
Antalya’da sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patlayan ve alev alan kamyonet vatandaşlara büyük panik yaşattı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yakın iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.