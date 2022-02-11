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Antalya’da çam ağacı canlı yayında devrildi! Yetkililere seslendi

İHA
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Giriş: 11.02.2022 12:21
Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun Çamlığında yer alan kökü kurumuş çam ağaçları, yoğun yağmur ve rüzgarıdan olumsuz etkilendi. Bir vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardığı esnada kurumuş bir ağaç olduğu yıkıldı. Şans eseri kimse yaralanmadı.

Son günlerde Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına günlük hayatı olumsuz etkilemesinin yanında pek çok olumsuzluğu da davetiye çıkarıyor. Yağmur ve fırtına sebebiyle Sorgun Çamlığında pek çok çam ağacı kökünden sökülüp yıkılmaya başladı.

VATANDAŞLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Manavgat'ın oksijen deposu olan vatandaşların aileleri ve arkadaşlarıyla piknik yapmak amacıyla tercih ettikleri yerlerin başında gelen Sorgun Çamlığı, yıkılan ağaçlan yüzünden vatandaşlar için büyük tehlike oluşturmaya başladı.

CANLI YAYINDA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Eşi ve çocuklarıyla birlikte oyunlar oynamak ve güzel vakit geçirmek amacıyla gittiği Sorgun Çamlığındaki tehlike konusunda uyarı yapmak amacıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Ömer Coşar isimli vatandaş kurumuş bir çam ağacının devrilmesine şahitlik ederken canlı yayını izleyen vatandaşlarda bu durumu gözleriyle gördü.

"ALTIDA OYUN OYNUYOR OLABİLİRDİK"
Sorgun Çamlığında çok sayıda kurumuş çam ağacı olduğuna dikkat çeken Ömer Coşar, "Ben sık sık ailemle birlikte biraz olsun nefes alabilmek, çocuklarımla oynayıp hoşça vakit geçirmek amacıyla geliyorum. Gördüğünüz gibi birçok aile burada piknik yapıyor. Bugün kurumuş bir ağacın devrilmesine şahit olduk. Allah göstermesin önceden bu ağacın sallanıp durduğunu fark etmemiş olsaydım altıda oyun oynuyor olabilirdik. Bunun gibi çok ağaç var. Hatta yeşil ağaçların da devrildiğini görüyoruz. Yetkililerden çamlıkta gerekli çalışmaları yaparak tehlike arz eden ağaçları kaldırmalarını istiyoruz" dedi.

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