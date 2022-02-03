03 Şubat 2022, Perşembe
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Antalya'da bulutlar havayı kararttı, denizde dev dalgalar oluştu
Antalya'da etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kentin üzerini kaplayan yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü saat 11.00 sıralarında gece karanlığına bürünürken, Konyaaltı Sahili'nde deniz çamura döndü. Yağmur ve dolu, ilçelerde de hayatı olumsuz etkiledi.