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Antalya'da bu kadarı da "pes" dedirten olay! Sürücüler kavga ederken fırsattan yararlanıp...

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Giriş: 05.06.2023 16:37
Bu kadarı da “pes” dedirten olay öğle saatlerinde Antalya'da meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ile tartışan motosiklet sürücüsünün motorunu çaldı. Tarafları çevre esnafı ayırmaya çalışırken, yerdeki motosikleti çalan kişinin binerek kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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