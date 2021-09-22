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Antalya'da bomba paniği! Duraktaki poşet polis ekiplerini harekete geçirdi! Bakın içinden ne çıktı...

DHA
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Giriş: 22.09.2021 09:18
Antalya'da şehiriçi otobüs durağındaki şüpheli poşeti gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis etkipleri çevrede güvenliği sağlarken bomba imha ekipleri devreye girdi. Bıçakla kesilen poşetin içerisinden çıkan zeytin yağı sonrası yol araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.
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