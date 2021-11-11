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Antalya'da birbirlerine bıçak, sopalarla saldırdılar, yoldan buldukları taşları fırlattılar

DHA
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Giriş: 11.11.2021 12:50
Güncelleme:11.11.2021 12:50
Antalya'da yol kenarına kurulan semt pazarında iki grup arasında bıçaklı, sopalı ve taşlı kavga çıktı. Nedeni belli olmayan kavgada gruptan bir kişinin tartıştığı genci bıçaklama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pazarcı kavgası dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde yol kenarına kurulan Çarşamba Pazarı'nda yaşandı. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgayı gören esnaf, yola koyduğu mallarını toplama telaşına düştü. Taraflar birbirlerine bıçak, sopalarla saldırdı, yoldan buldukları taşları fırlattı. Gri kapşonlu bir kişinin elindeki bıçağı, sırtı dönük gence vurma anları da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin yanındaki adamın, Bak, bak. Adamın kafasına odunu nasıl vurdu sözleri dikkat çekti. Kavga tarafların bölgeden uzaklaşmasıyla son bulurken, sırtından yaralan gencin sağlık durumu ise bilinmiyor.

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