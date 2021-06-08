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Antalya'da bir babanın yıkıldığı an! Oğlunu ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis etti

DHA
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Giriş: 08.06.2021 16:44
Finike ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan Tuna Dalkılıç'ın (41) cenazesi, ailesi tarafından alındı. Oğlunun cesedini ayakkabı ve boynundaki kolyeden teşhis eden Selahattin Dalkılıç, gözyaşlarına boğuldu. Dalkılıç'ın yürüyüş yaparken ayağının kaydığı, başını taşa çarptıktan sonra dere yatağına düştüğü belirlendi. Dalkılıç'ın en son 4 gün önce abisi ile telefonda görüştüğü ve "Her şey iyi, güzel gidiyor" dediği öğrenildi.
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