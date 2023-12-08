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Antalya'da 'bebek firarda'

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Giriş: 08.12.2023 13:30
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı, polise ve mahalleliyi alarma geçirdi. Yağmura aldırış etmeksizin sokağa dökülen mahalleli, küçük kızı başta okulu olmak üzere mahalledeki evlerin bahçelerine ve parklara bakmalarına rağmen bulamadı. Kayıp kız çocuğu yaklaşık 2 saat sonra alışveriş merkezinde bir kafede bulundu.
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