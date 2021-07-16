Antalya'da bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatilciler Antalya'ya akın etti. Antalya'da da hem otellerde hem sahillerde hem de birçok alanlarda yoğunluk en üst seviyeye taşındı.

Türkiye'nin turizm bölgelerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 40 derece olduğu bölgede birçok yerli ve yabancı turist kapalı alanları tercih ediyor ya da serin sulara kendilerine bırakıyor.

ANTALYA'DA TURİZM HAREKETLİLİĞİ

Antalya'da otellerde doluluk oranları %100'e ulaştı. Sahil bölgelerinde otellerde yer bulmak imkansız bir halde geldi. İç bölgelerde otellerin doluluk oranı ise %85- %90 arasında değişiyor.

400 BİNİ AŞKIN TURİST

Rusya'dan gelen turistler hemen hemen her noktayı doldurdu. İki haftada Antalya'ya gelen turist sayısı 400 yüz bini aştı.

Bayram'da 10 milyon kişi Türkiye genelinde yer değiştirecek. Bu rakamın üçte birinin Antalya'ya gelmesi bekleniyor.