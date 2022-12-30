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Antalya’da balkonda itfaiye ekiplerini görünce şaşkına döndü! Yangını ekipler gelince öğrendi

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Giriş: 30.12.2022 09:42
Antalya’da bir kişi, evinin balkonunda çıkan yangını itfaiye gelince öğrendi. Şaşkına dönen şahıs, içeride uyuduğunu belirterek yangından haberinin olmadığını bildirdi.
Yangını ekipler gelince öğrendi!
Yangını ekipler gelince öğrendi!
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