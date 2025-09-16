16 Eylül 2025, Salı

Antalya'da aynı kavşakta 5 dakika arayla iki motosiklet kazası kamerada

16.09.2025 11:27
Antalya’nın Manavgat ilçesinde aynı kavşakta 5 dakika arayla meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Kazalarda yaralanan sürücüler, tedavi için hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
