Antalya'da apartman bahçesinde bir kadın vücudunda yara ve morluklar içinde bulundu

Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, 523 Sokak’taki bir apartman bahçesinde bugün saat 10.00 sıralarında perişan halde olan, vücudunda yara ve morluklar olan kadını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen kadın, hastaneye götürüldü.