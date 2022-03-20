Antalya’da annesinin kuzeni tarafından tecavüze uğrayan Nuray otel odasında ölü bulundu!

Antalya'da iki sene önce annesinin 44 yaşındaki kuzeni Birol K. Tarafından tecavüze uğradığını öne süren 17 yaşındaki Nuray Demir’in, otel odasında yatakta çıplak halde cesedi bulundu. Ekipler genç kızın boğazında kızarıklıklar olduğu sebebiyle boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyor.